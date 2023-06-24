فاطمة ناعوت: ثورة 30 يونيو حررت مصر من حكم إرهابي| فيديو

أعبرت الكاتبة فاطمة ناعوت، عن سعادتها بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتفال بثورة 30 يونيو، قائلة: إن هناك العديد من الذكريات المرتبطة بثورة يونيو، مؤكدة أن مصر كانت مخطوفة قبل هذه الثورة.

فاطمة ناعوت: ثورة 30 يونيو حررت مصر من حكم إرهابي

وأضافت ناعوت، كل شيء يعوض في الدنيا إلا الوطن، والجميع يرى الشعوب التي فقدت هويتها ودولتها في معاناة حقيقة الآن، قائلة: كل سنة ومصر حرة.

وتابعت: كنت أعيش في حالة من الرعب قبل ثورة 30 يونيو، وكنت على تواصل مع الراحلة المستشارة تهاني الجبالي والتي كانت تبث التفاؤل في نفسِ، وتعتقد أن الإخوان سيستمروا في حكم مصر لمدة 5 سنوات.

وأوضحت ناعوت، أن المستشارة تهاني الجبالي كان لها جملة شهيرة «مصر غير قابلة للاحتلال، وحكم الإخوان قرصة ودن»، مؤكدة أن هذه الثورة أعادت الدولة للشعب بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابيين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد.

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