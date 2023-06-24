صور.. الهيئة الدينية الإسلامية التقوى بالنمسا تحتفل بانتهاء العام الدراسي

أقام المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية اليوم السبت ٢٤ يونيو حفلا كبير بمقر المركز وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي بالنمسا.

وقال الدكتور حسن موسى رئيس الهيئة الدينية الإسلامية "التقوى" إننا فخورون بأبنائنا تلاميذ المدارس المسلمين بالنمسا والذين يحققون نتائج طيبة ويعكسون صورة جيدة عن المسلمين بالنمسا كما أنهم يقدمون صورة طيبة عن الإسلام.

وأضاف موسى أن المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية هو أحد أهم الجمعيات التي تفخر الهيئة الدينية الإسلامية التقوى بانتسابه إليها.

ومن ناحيته قال المهندس مهدي ماكتش رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية أننا نحرص كل عام على الاحتفال بأبنائنا المسلمين في نهاية كل عام وأن هذا الاحتفال يأتي تشجيعا لهم للاستمرار في التفوق الذي يحققونه بالمدارس والجامعات النمساوية.

وتوجه ماكتش بالشكر للهيئة الدينية الإسلامية التقوى متمثلة في رئيسها الدكتور حسن موسى الذي حرص على الحضور والمشاركة في الحفل وتشجيع التلاميذ المسلمين، كما توجه بالشكر للمراكز الإسلامية في مقاطعات النمسا المختلفة وعلى رأسهم المركز الإسلامي بفيينا والمركز الإسلامي بلينز وفيلز وجومنيندن وكلاجنفورت ومدينة ليوبن الذين حرصوا على المشاركة بأعداد كبيرة وتحملوا معاناة السفر.

ومن جانبه قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا وكيل الهيئة الدينية الإسلامية التقوى إن المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية أقام اليوم عرسا إسلاميا ثقافيا تعليميا، وجاء حرصنا على المشاركة فيه تقديرا للدور الحيوي الذي يقوم به المركز الثقافي الإسلامي بجراتس من ناحية وتحفيزا لأبنائنا المسلمين من ناحية أخرى ومن أجل الاجتماع مع الزملاء المنشلغين بالعمل الإسلامي العام من ناحية ثالثة.

وأكد العبيدي أن هناك نجاحات كبيرة تحققها الأجيال الجديدة من أبناء الجالية الإسلامية بالنمسا هذا الذي يستدعي العمل على الحفاظ على هذه الأجيال بترسيخ المفاهيم الإسلامية السمحة في نفوسهم، هذا الذي يقع على عاتق المؤسسات الدينية الوسطية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف التي تحظى باحترام هائل في دول العالم المختلفة وفي مقدمتها دولة النمسا.

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