إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل

تعرضت 6 سيدات وطفلة، اليوم السبت، للإصابة فى حادث انقلاب مركبة تروسيكل أمام قرية الشيخ على بطريق مصر ـ أسوان الزراعى، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

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وكانت مديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعى أمام قرية الشيخ على، أسفر عن إصابة 5 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بنى سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابات إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من: صفاء محمود 40 عامًا، باشتباه مابعد الارتجاج، حمدى خليفه جوده 42 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، عزيزة شباط عبد الحميد 20 عامًا، جرح قطعى بالجبهة 4 سم، شهد حسنين عبد الحميد، تبلغ من العمر عامين، بجرح قطعى بالرأس 3 سم، عايدة شباط عبد الحميد 45 عامًا، باشتباة نزيف بالبطن واشتباة كسر بالذراع الأيسر، عبلة شباط عبد الحميد 35 عامًا، باشتباة مابعد الارتجاج، وجرح بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم.

مصرع 3 أشخاص في حادث بجنوب سيناء

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وأُصيب 5 آخرين فى حادث على الطريق الدولى بجنوب سيناء، وتلقى اللواء مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى على بعد 30 كيلو من مدينة طور سيناء، اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهما طفلين وسيدة، وإصابة 5 آخرين؛ وجار التعرف على هوية المتوفيين والمصابين.

وجرى الدفع 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين إلى المستشفى الميدانى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من جهودها المكثفة بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولضبط كافة أنواع المُخالفات.