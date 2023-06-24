حملات توعوية بخطورة إهدار المياه

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فريق التوعية بالشركة أطلق حملات توعوية ميدانية لتوعية المواطنين وأصحاب محال الجزارة بمدينة أبو كبير، بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الذبائح والأضاحي.

وأوضح أن أعمال التوعية تشمل التعريف بخطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها، مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال، وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه؛ واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

وناشد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح، بتجميعها في أكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك، حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.