ليل وشيفيلد يستهدفان ضم مصطفى محمد

أكد نادي نانت الفرنسي تعاقده بشكل رسمي مع النجم الدولي المصري مصطفى محمد بعد تفعيل بند شراءه الذي لديه بعد إعارته من صفوف نادي جالطة سراي التركي.

كان نانت أستعار مصطفى محمد في صيف 2022، قادما من صفوف جالطة سراي، لمدة عام مع وجود بند تفعيل شراء اللاعب المصري بشكل نهائي مقابل 6 مليون يورو.



ليل وشيفيلد



ويستهدف ناديا ليل الفرنسي وشيفيلد يونايتد الإنجليزي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، التعاقد مع مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، ويسعى النادي الفرنسي لشراء الدولي المصري، لتعويض رحيل جونثان ديفيد المحتمل.

وخاض مصطفى محمد 51 مباراة مع نانت في جميع المسابقات، وأحرز 11 هدفا وصنع 5 آخرين، ولم يتلقى أي بطاقة حمراء.

وأحرز مصطفى محمد هدف الفوز لمنتخب مصر ضد غينيغ ليحسم الفراعنة بشكل رسمي إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.



مصطفى محمد باقٍ في نانت بعد شرائه نهائيًا





كان نادي نانت الفرنسي، ، عن تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المصري مصطفى محمد المعار من جلاتا ساري إلى نانت.





وقال النادي الفرنسي في بيان له إنه قام بشراء اللاعب المصري مصطفى محمد من جلاتا سراي بعقد يمتد حتى 2027، أي لمدة 4 مواسم قادمة.



وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارًا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز، وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وفي وقت سابق استقر نادي جالطة سراي التركي على استمرار اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم الفريق معهم، ذلك بعد نهاية إعارته من صفوف نادي نانت الفرنسي.

ويستعد جالطة سراي لمباريات تصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه ببطولة الدوري التركي.

وتابعت التقارير، أن مصطفى محمد أصبح المهاجم الأول في صفوف جالطة سراي في الوقت الحالي، بعدما قرر نادي نانت عدم تفعيل بند شراء اللاعب من النادي التركي، وعليه سيعود مصطفى محمد إلى صفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نانت.