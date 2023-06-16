نانت يدعم مصطفى محمد بعد الصعود بمنتخب مصر إلي نهائيات أمم أفريقيا

دعم الفريق الأول لكرة القدم لنادي نانت الفرنسي لاعب فريقه النجم المصري مصطفى محمد، وذلك بعد تألقه في المباراة الأخيره مع منتخب الفراعنة والتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

نانت يتغزل في مصطفى محمد بعد تألقه مع الفراعنة

وقال نادي نانت الفرنسي عبر موقعه الرسمي إن مصطفى محمد مهاجم الفريق قاد منتخب مصر الوطني للتأهل إلى منافسات كأس الأمم، بعدما سجل هدفا رائعا منح به منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية جعلت منتخب مصر في الصدارة، وكان هدف مصطفى محمد حاسما بالنسبة للفراعنة الذين تأهلوا بالفعل إلى كأس الأمم وضمنوا الصعود رسميا بعد الفوز الأخير على منتخب غينيا.

نانت يدعم مصطفي محمد

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.

تقدم منتخب غينيا عن طريق شيروه جيوراسي، وسجل محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد ثنائية منتخب مصر.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الأفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

واحتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الفوز على غينيا بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، وذلك قبل جولة على انتهاء التصفيات بمواجهة إثيوبيا في سبتمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد غينيا عند النقطة 9 بالمركز الثاني.

وانضم منتخب مصر لقائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 المقامة بكوت ديفوار، رفقة كل من: تونس، المغرب، الجزائر، السنغال، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار.

منتخب مصر يتاهل لنهائيات أمم أفريقيا للمرة 26



صعد منتخب مصر للمرة 26 في تاريخه كأكثر المنتخبات تأهلًا في كأس الأمم الأفريقية.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي حقق انتصاره الرابع في المجموعة، والثالث على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتربع على القمة منفردًا ويصعد رسميًا للمرة الـ26 لنهائيات البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، توقف رصيد منتخب غينيا، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بالجولة ذاتها بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب مالاوي يوم الثلاثاء المقبل.