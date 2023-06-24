من هو يفجينى بريجوجين قائد مجموعة فاجنر؟

يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاجنر.. بعد تداول أنباء عن تحركات عسكرية لقواته في مناطق روسية، حيث دعا زعيم المجموعة إلى تمرد مسلح ضد قيادة الجيش بعدما اتهمها بقصف معسكرات لقواته في الخطوط الخلفية في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصره.

وفى فترة قصيرة أصبح بريغوجين على درجة كبيرة من الثراء من خلال علاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث حصل على عقود مربحة لتقديم الطعام ومشاريع البناء مع الحكومة الروسية، قبيل القيام بتأسيس مجموعته التي يقاتل عناصر منها في أوكرانيا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقد فرض سيطرته على مدينة روستوف، وأعلن تمرده على وزارة الدفاع الروسية، والرئيس الروسي ، مما أثار ردود أفعال العالم على روسيا .

معلومات عن يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر، على النحو التالي:

ولد بريغوجين، في عام 1961، عندما كان يطلق على سانت بطرسبرغ اسم لينينغراد، وأودع السجن، في عام 1981، بتهمة السرقة وجرائم أخرى، وفقا لما نقلته الصحيفة عن موقع "ميدوزا".

يفجيني بريجوجين

مجموعة فاجنر

وبعد أن قضى عقوبته البالغة تسع سنوات، افتتح كشكا لبيع النقانق، ووصل في النهاية إلى إدارة مطاعم ومتاجر

يشتهر يفغيني بريغوزين، 62 عاماً، بامتلاكه لشركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.

وظهر في إحدى أشهر صوره وهو يقدم طبقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد عُرف الرجل فيما بعد بلقب "طباخ بوتين".

ينحدر كل من بريغوزين وبوتين من مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وتعود علاقتهما ربما إلى التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان بوتين يعمل في مكتب عمدة سان بطرسبرغ، وكان يتردد حينها على مطعم بريغوزين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين.

فاجنر وبوتين

ازدهرت أعمال بريغوزين في مجال الإطعام وتوسعت بعد إبرام عقود مع الجهات الحكومية مثل المدارس ورياض الأطفال وفي النهاية مع الجيش، إذ وصلت قيمة هذه العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ينحدر من مدينة سانت بطرسبرج ثاني أكبر مدن روسيا، وأمضى 9 سنوات خلف القضبان بعد إدانته بتهمة السرقة.

أطلق سراحه في التسعينيات وعمل بائعا، واشتهر بامتلاكه مطاعم فخمة وشركات تموين، وتوسعت أعماله في مجال المأكولات، وأبرم عقودا مع جهات حكومية، ووصلت قيمة العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وأسس وكالة لأبحاث الإنترنت.

مؤسس فاجنر

اتهمت الوكالة بالتدخل بالانتخابات الأمريكية 2016، ثم أسس شركة "فاجنر" عام 2014.

وأكد رئيس مجموعة فاغنر، الجمعة، دخول قواته الأراضي الروسية واقتحام مقاطعة روستوف، مشيرا إلى أنهم سيواجهون من يعترض طريقهم وسيواصلون "حتى النهاية".

وقال بريغوجين إنه ورجاله "سيدمرون كل من يعترض طريقهم ومستعدون للمواصلة حتى النهاية"، وأن قواته اقتحمت مقاطعة روستوف الروسية، وقال: "نحن ندخل روستوف"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

وانتشرت آليات عسكرية في العاصمة موسكو، بعد أن هدد بريغوجين، بـ "تمرد عسكري" عقب مقتل الآلاف من مقاتليه في غارات اتهم القوات الروسية بشنها.