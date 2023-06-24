ماذا قال رئيس مجموعة فاجنر بعد التمرد على الجيش الروسي؟

يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاجنر"، اسم طغى على المشهد العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن التمرد على الجيش الروسي، مما أحدث حالة من القلق في الشارع الروسي، وهو الأمر الذي ينذر بحدوث حرب أهلية في روسيا.

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، في خطاب تليفزيوني، للحديث عن ما يجري على الأراضي الروسية، وكيفية التصدي له.

كما خرج رئيس مجموعة "فاجنر"، ليرد على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه التليفزيوني، وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" تصريحات رئيس مجموعة فاجنر بعد التمرد على الجيش الروسي.

تصريحات رئيس مجموعة فاجنر بعد التمرد على الجيش الروسي

من الخطأ أن يتهمنا الرئيس الروسي بالخيانة.

لا أحد من قواتي سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين.

اسقطنا مقاتلة روسية من طراز سو 35 وطائرة نقل عسكرية من طراز N26.

خطاب بوتين كان مخيبًا للآمال ولم يرق إلى التوقعات.

قريبًا سيكون لروسيا رئيس جديد.

رئيس مجموعة فاجنر يطالب وزير الدفاع الروسي بالقدوم إليه في مدينة روستوف الروسية.

إننا في المقر العام لقيادة الجيش الروسي، إنها الساعة 7:30 صباحًا، المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار.

تصريحات بوتين بعد التمرد على الجيش الروسي

ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

الوضع في روستوف لا يزال صعبًا بسبب الانتفاضة المسلحة.

تعطل عمل الإدارة المدنية والعسكرية بشكل أساسي في روستوف.

ما قامت به فاجنر يعد طعنة في الظهر.

كل من رفع السلاح في وجه الجيش خائن.

روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

هناك من يريد جر روسيا إلى حرب أهلية.

سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح.

سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.