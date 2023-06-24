تطوير مخازن التموين الدوائي بالشرقية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية على مخازن التموين الدوائي بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من إنتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمخزن الرئيسي، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ التي تمت، ومدى الإلتزام بخطة التطوير.

وتفقد وكيل الوزارة عدد من المخازن التي تم الإنتهاء من تطويرها، موجهاً بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية بها، من الأماكن التي لم يتم تطويرها، كنقل جزئي لحين الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بجميع المخازن، كما تم التأكد من توافر الأصناف المختلفة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، مؤكداً متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة والشركات قبل إنتهاء الكميات بوقت كاف.

وتفقد الدكتور هشام مسعود باقي المباني المختلفة الجاري تطويرها بالمخزن الإقليمي، متابعاً الأعمال الإنشائية والترميمات التي تتم لتوسعة ورفع كفاءة مخازن الأدوية، وذلك بتكلفة تقديرية تقارب ٥ مليون جنيه، دعماً من ميزانية المديرية، للوقوف على نسب إنجاز الأعمال، ومدى الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، موجهاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بمتابعة تنفيذ باقي الأعمال لسرعة الإنتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد، موجهاً أيضاً بتطوير مخزن الأكسجين، وتسوية الأرضية الخاصة به.

ووجه مسعود من قبل بتشكيل لجنة معاينة من المديرية، لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لإشتراطات السلامة والصحة المهنية، مكلفاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبي عن مخازن التموين الدوائي، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير بها.