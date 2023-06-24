سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم وأفضل الاعمال

في الثامن من ذي الحجة يحتفل المسلمون في شتى بقاع الارض بيوم التروية وهو الذي يسبق يوم عرفة، حيث ينطلق فيه الحجاج إلى مشعر مني، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها الخمس صلوات.

سبب التسمية

ويرجع سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم لان الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

وقد قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية": [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى.

كما يرجع تسميته بهذا الاسم لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام.

وفي هذا الصدد، قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية"وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية.

أفضل الاعمال

ويعد أفضل الاعمال يوم التروية للحاج هوالإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن بدون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.

كما يستحب يوم التروية ذكر الله بالتحميد والتهليل والتكبير، والصيام، فهو يوم مبارك يرجى فيه العبد قبول دعواته، حيث بشر رسولنا الكريم الصائم بالدعاء المستجاب فقال صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، ومنهم الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، ولذلك يستحب الإكثار من خير ما يقال في يوم التروية من أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة.