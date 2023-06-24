جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".. وتتولى تدريب المشاركين

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، مشاركتها في المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" والتي تتولاها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر 3 شهور بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستهدف المبادرة مضاعفة الجهود والعمل على مواكبة المستقبل وزيادة أعداد الخريجين المتخصصين في مجال صناعة الالكترونيات، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي تكنولوجي قوي عبر توفير فرص متكاملة تدعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية عبر موقعها الإلكتروني https://eui.edu.eg/ar/ فتح باب التسجيل للدورة التدريبية المجانية في مجال " Automotive Embedded SW Development” والممولة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشباب الخريجين من 2019 وحتى 2023 من جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك من كليات الهندسة أقسام (اتصالات- إلكترونيات – حاسبات - ميكاترونكس)، وكليات الحاسبات والمعلومات وكليات العلوم قسم حاسب آلي.

وتحتضن جامعة مصر للمعلوماتية المتدربين المشاركين بالمبادرة على مدار ثلاثة شهور (خمسة أيام أسبوعيا – سبع ساعات يوميا) بمقرها في مدينه المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر حاليا مركز متميز لصناعة الإلكترونيات، ومقرات لبعض الشركات المشاركة بالبرنامج. حيث تقدم المبادرة للخريجين منحة مجانية للتأهيل للالتحاق بوظيفة مميزة في مجال تصميم الأنظمة المدمجة للسيارات، خاصة وأن هذا المجال يعتبر واحداً من أهم المجالات المطلوبة بكثرة في السوق العالمي والمحلي.

وتتضمن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، مشاركة فعالة وهامة من الشركات الكبري التي تسعى لتعيين الكوادر المميزة في هذا المجال في جميع مراحل المبادرة بداية من مرحلة اختيار المتدربين قبل بدء التدريب ثم المشاركة بمتخصصين من الشركات في التدريب بمراحل البرنامج التدريبي، هذا بالإضافة إلى البدء في اختبارات القبول للتعيين فور الانتهاء من البرنامج التدريبي وحتى تعيين المتميزين من خريجي البرنامج بمرتبات مجزية.

وفيما يخص انتقالات المتدربين، تقوم جامعة مصر للمعلوماتية بتوفير وسائل انتقال لمقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية من أحياء القاهرة والجيزة طوال فترة التدريب الذي يبدأ يوم 4 أغسطس 2023.

من جانبها قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية:" أن الجامعة سوف تسعى بكافة إمكانياتها لصقل مهارات المشاركين في المبادرة الرئاسية - مصر تصنع الإلكترونيات - والتي تستمر لمدة ثلاثة شهور بداية من 4 أغسطس بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمتع بمميزات تكنولوجية واقتصادية جذابة وتنافسية وتتميز بسهولة التدريب ومزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات، حيث تمتلك بنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقعا استراتيجيا وقدرات تكنولوجية متقدمة".

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت أن الجامعة تركز على تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة المستقبل والمساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء قطاع تكنولوجي قوي قادر على الاستفادة من المزايا التنافسية للدولة المصرية بما ينعكس على زيادة مساهمته في الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد لتحقيق خطة التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على دعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن توفير حوافز مصممة خصيصاً للمتدربين.

وأشارت الدكتورة إيمان عاشور مدير برنامج "مصر تصنع الالكترونيات" في جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن قطاع صناعة التكنولوجيا والاتصالات يمتلك قدرات كبيرة على تحقيق النمو والازدهار كونه اقتصاد متنوع ومستدام، مما يضمن للدول التي تولي له اهتماما تحقيق الفارق، لذلك تقوم الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنمية مهارات الطلاب والشباب وتطوير المواهب التكنولوجية لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوطين مبادئها.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.