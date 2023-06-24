أعراض الإصابة بضربات الشمس وطرق الوقاية

تشهد البلاد خلال فصل الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، ويزداد خطر الإصابة بضربات الشمس عند الخروج في وقت الظهيرة، وعند التعرض لدرجات حرارة عالية فترات طويلة، سواء أثناء العمل، أو ممارسة الأنشطة البدنية، أو حتى عند الجلوس في أماكن ذات حرارة عالية.

وضربات الشمس هي حالة طارئة تستدعي طلب الرعاية الطبية الفورية وإجراء الإسعافات الأولية لها، وإذا لم تعالج بصورة سريعة فقد تحدث مضاعفات صحية عديدة قد تسبب تلفاً للأعضاء الحيوية في الجسم، وربما تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أعراض الاصابة بضربات الشمس وطرق الوقاية في سطور:

وتتمثل أعراض ضربة الشمس كالاتي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم للغاية

الصداع

الغثيان

الترجيع في بعض الحالات

زيادة سرعة التنفس

فقدان الوعي

إحمرار الجلد

طرق الوقاية:

عدم تناول أي مشروب ساخن

شرب الكثير من الماء والمشروبات مثل العصائر

تناول الخضروات الورقية

عدم تناول الكحوليات أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين

ارتداء الملابس الفاتحة والفضفاضة

الاستحمام بماء بارد

تجنب القيام بأنشطة في الخارج خلال فترات النهار

يجب ارتداء القبعة الواقية عند الخروج في الشمس

عند العمل أو التمرين في الحر، يجب أخذ فترات راحة متكررة وممارسة الانشطة مثل أنشطة المشي لمسافات طويلة أو ممارسة الرياضة

عدم تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والقهوة قدر الإمكان خلال فصل الصيف