حالة الطقس.. ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء حتى الخميس المقبل.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة، هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، ومتابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس، وشرب السوائل بكثرة.

الشبورة المائية

وحذرت، من الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت كالاتي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة