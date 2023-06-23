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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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تسمم 4 أشخاص بعد أكلة رنجة فاسدة بقليوب

تسمم غذائي
تسمم غذائي

اصيب 4 اشخاص من عائلة واحدة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بتسمم غذائى اثر تناولهم وجبة رنجه، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام والتى قامت بتحويلهم لمركز السموم بالدمرداش، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مستشفي قليوب بمحافظة القليوبية، باستقبال 4 اشخاص من عائلة واحدة مصابين بتسمم غذائى.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان المصابين تناولوا وجبة رنجة وقامت مستشفي قليوب بتحويلهم لمركز السموم بالدمرداش، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

الجريدة الورقية