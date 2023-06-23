تسمم 4 أشخاص بعد أكلة رنجة فاسدة بقليوب

اصيب 4 اشخاص من عائلة واحدة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بتسمم غذائى اثر تناولهم وجبة رنجه، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام والتى قامت بتحويلهم لمركز السموم بالدمرداش، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مستشفي قليوب بمحافظة القليوبية، باستقبال 4 اشخاص من عائلة واحدة مصابين بتسمم غذائى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان المصابين تناولوا وجبة رنجة وقامت مستشفي قليوب بتحويلهم لمركز السموم بالدمرداش، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق