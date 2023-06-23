انضم عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30/6/2023 التى تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن عدد 57 مول تجارى وكذا (44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرع – 104 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 629 فرعا – 53 كيانا صناعيا بإجمالى 599 فرعا، وذلك بإجمالى 1577 فرعا) بالإضافة إلى 36 منفذا من منافذ مصر للبترول.

وبمناسبة في ذكرى ثورة 30 يونيو..قد تشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وإلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. انضمام سلاسل مواد غذائية ومطاعم لمبادرة كلنا واحد

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.