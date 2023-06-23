الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الأمن يضبط ديلر الايس في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ، ومختلف مديريات الأمن ، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 

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الأمن يكشف ملابسات فيديو اقتحام مسكن شخص في المعصرة

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الأمن يضبط ديلر الهيروين في مدينة بدر

الأمن يضبط ديلر الايس في أسيوط 

وقد أسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن أسيوط عن ضبط "أحد الأشخاص–له معلومات جنائية"،  وبحوزته "كمية من مخدر الآيس “الشابو”- مبلغ مالى–2 هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت المتابعة الامنية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بالقاهرة ، وضبط مرتكبى الواقعة. 

وفي وقت مسبق قد رصدت ،  المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حالقيامهم بإقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

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كما كشف الأمن ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة على طريق إسكندرية الصحراوي

وبتبين بالفحص  عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم) وتبين قيام (شقيق طليقة المذكور، ونجليه – مقيمين بدائرة القسم) بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما كشفت المتابعة الأمنية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بالقاهرة ، وضبط مرتكبي الواقعة. 

وفي وقت مسبق قد رصدت ،  المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

 

 

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الجريدة الورقية