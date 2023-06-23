إزالة حالة بناء بدون ترخيص وإيقاف اعمال شده خشبيه بمدينة دشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الجمعة، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بنطاق المركز، حيث تم تنفيذ إزالة 1حالة تعدي مخالفا للقانون بمدينة دشنا.

الحملة انطلقت بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبدالرضي، والحسيني صبري وباستخدام معدات الوحدة المحلية، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أن ازلالت اليوم ، عبارة عن حصيرة اسمنت وشدة خشبيه وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.