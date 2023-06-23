الشباب والرياضة وهيئة تردى زوم السويسرية تحتفلان بيوم اللاجئ العالمي

احتفلت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) وهيئة تردى زوم السويسرية بيوم اللاجئ العالمي، بمركز الشباب الشيخ زايد بأكتوبر بحضور المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وقد تضمن الحفل العديد من الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية والرياضية للشباب من مختلف الجنسيات.

حضر الاحتفالية من جانب وزارة الشباب والرياضة منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ومن جانب هيئة تردى زوم السويسرية لوري باودين الممثل الاقليمى، ماريكا ماكو مدير البرامج، سارة غانم مدير برامج الهجرة، هند عصام مسئول البرامج.



وخلال كلمتها، نقلت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير االشباب والرياضة للحضور، وتهنئته باليوم العالمى للاجئيين، مشيرةً إلي أن الاحتفالية تاتى تتويجاً لتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الخاصة باللاجئين ومنها "المساحات الآمنة، والمراكز المجتمعية الرقمية"، والتي تسهم في تعليم المهارات الرقمية لإتاحة الفرصة للاجئين وتساعدهم في تفاعلهم مع المجتمع المصري.

أشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن هذه الاحتفالية تأتى في اطار تأكيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة لاجئين بالتعاون مع هيئة تردى زوم، وحصولهم على فرص تدريبية تحقق الاستدامة، وتوفر لهم فرص عمل تساعدهم في تفاعلهم مع المجتمع المصري.