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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز تطرح وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مستشفى الملك عبدالله
مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز

 تصدرت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة  الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير في مجالات عدة.

 اقرأ أيضًا: الرابط الرسمي للتقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي في السعودية

 التخصصات المطلوبة في وظائف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز:

 نوهت إدارة مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن هناك عددًا من التخصصات المطلوبة في الوظائف المطروحة، والتي جاءت كالآتى:

  • ممرضة الموظفين.
  • مهندس صيانة أول.
  • أخصائي تدريب وتطوير.
  • مهندس صيانة أول.
  • القابلة.
  • كبير الفنيين بمختبر الأسنان.
  • الممرضة المسؤولة.
  • استشاري مساعد التخدير.

 

 موعد التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز:

 

 أوضحت إدارة مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، أن التقديم مُتاح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري، وحتى استكمال العدد المطلوب.

 

 طريقة التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز:

 

  • قم بتعبئة البيانات الخاصة بالوظيفة.
  • ستتلقى رسالة عبر بريدك الإلكتروني لتأكيد استلام طلبك.
  • بعد مراجعة طلب التوظيف، سيتم إرسال إشعارًا يوضح لك مدى مطابقتك لمتطلبات الوظيفة من عدمه.
  • في الخطوة التي تليها ستتم دعوة المرشحين لعمل اختبار تقييم اللغة الإنجليزية.
  • بعد اجتياز الاختبار، يتم إرسال الدعوات لإجراء مقابلة مع اللجنة المخصصة للمقابلات الشخصية.
  • سيتم إشعار المتقدمين بنتائج المقابلة.

 

 مزايا العمل في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز:

  بدورها أعلنت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أنها لا توفر فقط وظائف تناسب متطلبات سوق العمل، إلا أنها تدعم موظفيها خلال تقديم بعض المزايا التي تساعد على تطوير مهاراتهم العملية، ومن أبرزها:

  • التطوير الوظيفي والمهني.
  • توفير تدريبات داخل المستشفى وخارجها.
  • التعليم الإكلينيكي المستمر.
  • توفير ورش عمل ومؤتمرات داخل المستشفى لإثراء الخبرة العلمية والعملية.
  • توفير خدمات ترفيهية للموظفين.

 

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التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي في السعودية

مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)
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