تصدرت جامعة الملك سعود، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت عن طرح وظائف "معيدين ومعيدات" لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، للعمل بنظام العقود في كليات الجامعة.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك سعود بالسعودية

ونوهت إدارة جامعة الملك سعود، أن هناك عدد من التخصصات المطروحة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

كلية الفنون.

كلية العلوم.

كلية إدارة الأعمال.

كلية التمريض.

كلية الهندسة.

كلية الطب.

كلية السياحة والآثار.

كلية اللغات وعلومها.

عمادة السنة الأولى المشتركة.

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني.

كلية الحقوق والعلوم السياسية.

كلية العمارة وعلوم البناء.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية علوم الحاسب والمعلوماتز.

معهد الملك عبدالله لتقنية النانو.

كلية الهندسة التطبيقية بالمزاحمية.

كلية إدارة الأعمال بالمزاحمية.

كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية.

6 شروط للتقديم على وظائف جامعة الملك سعود بالسعودية

وأشارت إدارة جامعة الملك سعود، إلى أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدمين على الوظائف الشاغرة، وهي كالآتي:

الوظائف المطروحة بنظام العقود وفق اللوائح والأنظمة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ألا يقل تقدير المتقدم/ـه العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

أن يكون حاصلاً/لةً على معدّل (4.5) أربع درجات ونصف، في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS ، أو ما يعادله من اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية المعترف بها، علما انه يجب تقديم الدرجة المطلوبة قبل وصول التوصية بالتعيين من المجالس الأكاديمية المختصة الى اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.

ألا يزيد عمر المتقدم/ـه عن (30) عاماً.

تحقيق الشروط واعتماد الوظيفة الخاصة بكل كلية.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بالسعودية

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، ويستمر حتى الإثنين 1444/12/15هـ.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف جامعة الملك سعود، من خلال تسجيل البيانات المطلوبة على الرابط التالي : (اضغط هنـــــــــا).