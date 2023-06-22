التخصصات المطلوبة في وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي
يبحث العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع “جوجل”، اليوم الخميس، عن صندوق الاستثمارات العامة، بعدما أعلن عن طرح وظائف للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
وبحسب ويكيبيديا، فأن صندوق الاستثمارات العامة، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 727 مليار دولار، بحلول نهاية ابريل 2023.
موعد التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي
وفقًا لما جاء في بيان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فأن التقديم على الوظائف المطروحة، متاح اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، وحتى يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.
التخصصات المطلوبة في وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:
- المحاسبة.
- علوم التأمين.
- الإعلان.
- هندسة الطيران والفضاء.
- الرياضيات التطبيقية.
- اللغة العربية.
- العمارة.
- الفنون
- الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
- هندسة السيارات.
- الطيران.
- إدارة عمليات الطيران.
- تقنية الطيران.
- الخدمات المصرفية والمالية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- تحليل الأعمال.
- اتصالات الأعمال.
- تعليم الأعمال.
- طرق الكمية في الأعمال والإدارة.
- اقتصاديات الأعمال والإدارة.
- التعليم التقني المهني.
- الهندسة الكيمياء.
- الفيزياء الكيميائية.
- الكيمياء.
- الهندسة مدنية.
- تقنية الهندسة المدنية.
- علم النفس التعليمي.
- الاتصالات.
- تقنية الاتصالات.
- دعم تنظيم المجتمع.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب.
- تقنية هندسة الحاسب.
- رسومات الحاسوب.
- شبكات الحاسوب والاتصالات.
- البرمجيات.
- تطبيقات البرمجيات ووسائط الإعلام.
- إدارة أنظمة الحاسوب.
- تحليل أنظمة الحاسوب.
- هندسة الإنشاءات.
- إدارة الإنشاءات.
- تقنية الإنشاءات.
- اقتصاديات الأسرة والمستهلك.
- الإرشاد النفسي.
- الكتابة الإبداعية.
- العدالة الجنائية.
- علوم الجريمة.
- تعليم المناهج والتعليم.
- تقنية إدارة البيانات.
- معالجة البيانات.
- علوم البيانات.
- تصميم الاتصالات البصرية.
- علم النفس التطوري.
- الاتصالات الرقمية.
- تقنية الرسم الفني.
- الرسم.
- البيئة.