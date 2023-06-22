يبحث العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع “جوجل”، اليوم الخميس، عن صندوق الاستثمارات العامة، بعدما أعلن عن طرح وظائف للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وبحسب ويكيبيديا، فأن صندوق الاستثمارات العامة، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 727 مليار دولار، بحلول نهاية ابريل 2023.

موعد التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وفقًا لما جاء في بيان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فأن التقديم على الوظائف المطروحة، متاح اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، وحتى يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

التخصصات المطلوبة في وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي: