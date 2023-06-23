ضوابط فصل الموظف الحكومي من العمل

هناك عدة ضوابط انتهاء خدمة الموظف الحكومي وفصله من الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وتحديدًا المادة 69 منه، التي في إطارها تنقطع صلته تماما بالعمل الحكومي.

اقرأ أيضًا..

ضوابط فصل الموظف:

إذا ثبت قيام الموظف بممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

إذا ثبت ارتكاب الموظف على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيا.

إذا ارتكب الموظف سلوكا يفقده الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

الانقطاع عن العمل 15 يوما متتالية، ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

إذا قدم الموظف استقالته مسببة أو غير مسببة.

الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

يحظر علي الموظف بصفة خاصة، مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب الموظف ما يؤدي للحكم جنائيا عليه بعقوبة جناية أو أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.