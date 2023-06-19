إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاعين الحكومي والخاص .. الموعد والأيام

يتساءل الكثير من المصريين، على محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، اليوم الإثنين، عن عدد أيام إجازة عيد الأضحي 2023، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحي المبارك.

الحكومة تحسم إجازة عيد الأضحي 2023:

من المقرر أن يحسم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعاون مع وزير العمل حسن شحاتة، خلال الأيام المقبلة عدد أيام إجازة عيد الأضحي المبارك 2023 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

موعد وقفة عرفة:

بحسب ما جاء في بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه من المقرر أن يحل موعد وقفة عرفة يوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة، بتاريخ 27 يونيو الجاري.

موعد أول أيام عيد الأضحي 2023:

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هـ وهو 18 يونيو 2023، ويكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 ذي الحجة و 28 يونيو 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023:

من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحي 2023، 4 أيام متتالية بأجر مدفوع، طبقًا لقانون العمل المصري وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاعين الحكومي والخاص:

يكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 بواقع 4 أيام لـ إجازة عيد الأضحى 2023 وهي كالآتي:

- إجازة عيد الأضحى 2023 وقفة عرفة يوم الثلاثاء، 27 يونيو

- أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، 28 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى.

- إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام العيد عيد الأضحى.

- إجازة عيد الأضحى 2023 يوم السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام العيد عيد الأضحى.