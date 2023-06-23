عاجل
السيسي: 27 ألف إفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا السيسي: الإنجازات الماضية غير كافية لدعم الدول الإفريقية حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة عيد الأضحى  النقد الدولي: حشدنا 100 مليار دولار من الدول المتقدمة لدعم البلدان النامية
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إجازة 4 أيام لمطاحن القطاعين العام والخاص وصرف حصص الدقيق مقدمًا للمخابز

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية

أصدرالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

txt

أصحاب المخابز يبيعون الدقيق لمصانع الحلويات

txt

سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر

txt

تراجع أسعار الدقيق ومشتقاته اليوم الإثنين عند التاجر

 المطاحن التموينية


اوضح التوجيه الوزاري منح المطاحن التموينية ( قطاع عام – قطاع ‏خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدءا ‏من 27/6 حتى 30/6/2023، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الاجازة اخطار مديرية التموين التابعة لها على ان تقوم المديرية ‏باخطار شركة " سمارت”.

كما شمل التوجيه للسادة مديري المديريات ان يتم التنسيق والاخطار ‏بالمخابز التي سوف تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، كما اكد ‏على صرف حصة أربعة أيام من الاقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 الى ‏‏30/6 للمخابز التي سوف تعمل خلال اجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لهذه المخابز.‏

 تعديل مواعيد اتاحة صرف ‏الحصص للمخابز

وتضمن أيضا التوجيه الوزاري  تعديل مواعيد اتاحة صرف ‏الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا الى الساعة الثانية صباحا على ‏ان تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا ‏وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع اتاحة صرف ‏يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات اخر ‏يوم عمل.

كما اكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات ‏التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1/7/2023 ‏بالنظام المعمول به حاليا.‏

وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر ‏الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر ارصدة الدقيق ‏بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.‏

ومن جهة أخرى وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27/6 الى 30/6/2023 على ان يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏.

مواد متعلقة

أصحاب المخابز يبيعون الدقيق لمصانع الحلويات

سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر

تراجع أسعار الدقيق ومشتقاته اليوم الإثنين عند التاجر

سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر

أسعار الدقيق عند التاجر صباح اليوم الأحد.. الشيكارة عاملة كام

ضبط 16 طن من الدقيق المُدعم بحملات تموينية في الإسماعيلية

الجريدة الورقية