الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

تراجع أسعار الدقيق ومشتقاته اليوم الإثنين عند التاجر

الدقيق
الدقيق

أسعار الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأثنين في الاسواق المصرية ولدى التاجر، تراجعا في أسعار الدقيق بينما ارتفع سعر الردة، وسجل سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي تراجعًا ليصل إلى 14,400 جنيه للطن، وسجل الردة "المحلي" لدى التاجر ارتفاعًا، ووصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,300 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق بمختلف أنواعة والردة، حيث تحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية لمتابعيها المهتمين بهذا الشأن والباحثين عنه على موقع جوجل للبحث، وجاءت أسعار الدقيق والردة على النحو الأتي:

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أسعار الدقيق والردة اليوم الأثنين في الاسواق لامصرية ولدى التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

تراجع سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,400 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

كما هبط سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 14,200 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ارتفاعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,300 جنيه.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

 

ويذكر أن شهدت أسعار السلع ارتفاعًا كبيرًا الفترات السابقة في جميع أنخاء العالم، ولاسيما مصر التي تاثرت جميع السلع فيها بزيادة المعروض وقلة الطلب، وهذا يرجع إلى ارتفاع القيمة السعرية لمختلف السلع بسبب اندلاع الحروب في المنطقة العربية والاوربية بين روسيا واوكرانيا والحروب الأهلية التي طالت السودان، مما ادى إلى ارتفاع سعر الدولار والذي اثر بشكل كبير على تدهور قيمة الجنية المصري، وقلة التصدير إلى مصر بشكل كبير، الامر الذي جعل التجار ايضًا إلى تخزين معظم السلع الاستهلاكية ولاسيما أغلبها والعمل على ارتفاع أسعارها فيما بعد. 

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