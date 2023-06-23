انطلاق منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات اليوم الثالث من النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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وتضم مسابقات اليوم، سباق 50م مونو بنات وبنين بمشاركة الرباعي المصري چنى محمد عويس ، ومريم محمد حجاب ، وعمر الكسار وطارق حسن.

و في سباق 50 م زعانف مزدوجة للبنات يلعب الثنائي المصري نهى عفيفي ومنة الله محمد ، بينما يلعب الثنائي زياد محمد عبد الوهاب و محمد هاني في نفس السباق البنين.

وفي سباق 400م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنات يشارك الثنائي رودينا شريف وسلمى سويلم ، فيما يشارك حسن محمد الدفراوي وإبراهيم أحمد يوسف في منافسات البنين لنفس السباق.

وفي آخر السباقات الفردية اليوم وهو سباق 400م زعانف مزدوجة بنات تشارك لاعبة منتخبنا الوطني لوجين محمد شوقي ، ويشارك الثنائي عبد الرحمن ريان ومحمد طاهر علام في منافسات البنين.

وعلى صعيد منافسات الفرق يقام سباق 4*200 بنات والذي يشارك فيه منتخبنا المكون من منة الله محمد وغادة خليل و چودي رضا و ريناد تامر ، يليه

سباق 4*200 بنين الذي يشارك فيه منتخب مصر المكون من الرباعي طارق حسن ، عمر الكسار ، ابراهيم أحمد يوسف و أحمد عوض.

7 ميداليات حصيلة منتخب مصر حتى الان



وكان منتخبنا الوطني قد حصد 7ميداليات متنوعة في أول يومين للبطولة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

و تضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للبنين ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للبنين ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.