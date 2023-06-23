عاجل
بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الـ ATM اليوم الجمعة أسعار الدولار مقابل الجنيه في محلات الصرافة اليوم الجمعة أوكرانيا تُعلن إحباط هجوم صاروخي روسي على قاعدة عسكرية أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالقاهرة

بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة بالزعانف

انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات اليوم الثالث من النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا 

قائمة الدول المشاركة ببطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين

نانسي حامد تتأهل لكأس العالم للأندية لسباحة الزعانف

وتضم مسابقات اليوم، سباق 50م مونو بنات وبنين بمشاركة الرباعي المصري چنى محمد عويس ، ومريم محمد حجاب ، وعمر الكسار وطارق حسن.  
و في سباق 50 م زعانف مزدوجة للبنات يلعب الثنائي المصري نهى عفيفي ومنة الله محمد ، بينما يلعب الثنائي زياد محمد عبد الوهاب و محمد هاني في نفس السباق البنين.
وفي سباق 400م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنات يشارك الثنائي رودينا شريف وسلمى سويلم ، فيما يشارك حسن محمد الدفراوي وإبراهيم أحمد يوسف في منافسات البنين لنفس السباق.
وفي آخر السباقات الفردية اليوم وهو سباق 400م زعانف مزدوجة بنات تشارك لاعبة منتخبنا الوطني لوجين محمد شوقي ، ويشارك الثنائي عبد الرحمن ريان ومحمد طاهر علام في منافسات البنين.
وعلى صعيد منافسات الفرق يقام سباق 4*200 بنات والذي يشارك فيه منتخبنا المكون من منة الله محمد وغادة خليل و چودي رضا و ريناد تامر ، يليه  
سباق 4*200 بنين الذي يشارك فيه منتخب مصر المكون من الرباعي طارق حسن ، عمر الكسار ، ابراهيم أحمد يوسف و أحمد عوض.

7 ميداليات حصيلة منتخب مصر حتى الان


وكان منتخبنا الوطني قد حصد 7ميداليات متنوعة في أول يومين للبطولة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.
و تضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للبنين ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للبنين ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.
ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.

مواد متعلقة

وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لألعاب القوى

المغرب تتصدر بطولة شمال أفريقيا للجولف للسيدات .. والفراعنة على قمة "مصر الدولية"

4 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الثاني ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

مصر تواصل صدارتها لبطولة إفريقيا للسلاح .. وزياد السيسي يتمنى تحقيق حلم باريس

مهاب حلمي يتوج بذهبية 1500 متر مونو ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

10 مصريين يتنافسون بنهائيات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف

الأولمبياد الخاص المصري يرفع رصيده لـ17ميدالية في ألعاب برلين

تنس الطاولة: راعينا ظروف هنا جودة وفضلنا مصلحتها ووالدتها سبب الأزمة
الجريدة الورقية