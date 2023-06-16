قائمة الدول المشاركة ببطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، قائمة الدول المشاركة في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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وأكدت 36 دولة مشاركتها في بطولتي الناشئين والماسترز بأكثر من 400 لاعب ولاعبة.

ويشارك في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة.

و لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين. بينما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.

واستطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.

ويمتلك المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف سجلًا حافلًا بالميداليات في النسخ الماضية من بطولات العالم كان آخرها الحصول على 6 ميداليات في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت عام 2021 في ايطاليا.

الجدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا على صعيد التنظيم حيث أشاد جميع المشاركين بالتنظيم الرائع للبطولة.