سامح الشاذلي: ذهبية مهاب تمثل الكثير وعزف السلام الوطني شعور لا يضاهى

عبر سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، عن سعادته البالغه بتحقيق الميدالية الذهبية للبطل المصري مهاب إيهاب، والتي كانت في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

أقرأ ايضًا ..

ونجح مهاب إيهاب لاعب منتخب مصر في السباحه بالتتويج بذهبية سباق 1500 متر مونو للبنين في اليوم الثاني للمنافسات، ليتم عزف السلام الوطني في البطولة للمرة الأولى.

سامح الشاذلي: ذهبية مهاب تمثل الكثير لي

وقال رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ سامح الشاذلي في تصريحاته عقب نهاية السباق: " أن الميدالية الذهبية التي حصدها المنتخب في السباحة بالزعانف ليست تكليل لجهود اللاعب والجهاز الفني فقط، ولكنها بمثابة التحدي، حيث تم اختيار مهاب للمشاركة في البطولة على مسئوليتي الشخصية نظرا لعدم مشاركته في التصفيات التأهيلية لاختيار عناصر المنتخب بسبب الإصابة".

البطل المصري مهاب إيهاب



تابع سامح الشاذلي ان سباق الـ 1500 متر من أصعب المسابقات في بطولة السباحة والتي تحتاج لمجهود جبار واستعدادات بدنية وفنية خاصة قبل البطولة، وأشكر جميع عناصر الجهاز الفني على التجهيز الجيد للاعب قبل البطولة.

وأكمل سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوض والانقاذ أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزف السلام الوطني خلال النسخة الحالية من البطولة، وأتمنى من الله أن لا تكون هذه البطولة هي الاخيره، وسعيد جدا بمستوى كل عناصر المنتخب.

وأتم" تحقيق 7 ميداليات متنوعة خلال يومين فقط شئ جيد ونطمع في مزيد من الميداليات، لتكون النتائج على نفس كفاءة التنظيم والذي لاقى استحسان مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص برئاسة انا ارزانوفا".

البطل المصري مهاب إيهاب



ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا