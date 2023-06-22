أهداف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (ِشاهد)

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير، أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي يُشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا .. ماكرون: على كل بلد اختيار الطريق المناسب لها لمواجهة التغيرات المناخية

تعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وذكر التقرير أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية

كما تهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأفادت القناة، بأن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.