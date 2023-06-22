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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

أهداف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (ِشاهد)

قمة ميثاق التمويل
قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير، أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي يُشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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 تعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وذكر التقرير أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية

كما تهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأفادت القناة، بأن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

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