رابطة الدوري الإنجليزي تعلن نزاهة صفقات السعودية مع لاعبي تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نزاهة وقانونية الصفقات الأخيرة التي عقدتها الأندية السعودية مع نادي تشيلسي الأنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أوردت تقارير بريطانية الساعات الأخيرة إمكانية وجود مخالفات تشوب هذا الأمر.





وكشفت صحيفة دي تليجراف البريطانية اليوم الخميس عن تفاصيل هذه الصفقات، موضحة أن صندوق الاستثمارات العام السعودي لا يمتلك أي حصص في نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يؤكد قانونية الصفقات وعدم تدخل الصندوق السيادي السعودي بأي عامل ضغط.

وواصلت، الصفقات بأكملها تمت بموافقة تشيلسي ورغبة اللاعبين، والمبالغ المحددة في التعاقد بين الطرفين هى القيمة الفعلية المتفق عليها للانتقال.

انتقال كانتي وبنزيما:

كان نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، قد أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نجولو كانتي الساعات الماضية ، لينضم إلى مواطنه كريم بنزيما

ونشر الاتحاد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب تشيلسي الإنجليزي السابق قائلًا: "لا تصدقوا أي أخبار.. أنا نمر الآن".



وأصبح الدوري السعودي محطة قوية الفترة الحالية لجلب كبار نجوم العالم بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو وانضمامه إلى النصر في شتاء العام الماضي، مع حسم تعاقد الاتحاد مع بنزيما بالإضافة إلى مفاوضات الهلال السعودي السابقة مع ميسي.

ويضم نادي اتحاد جدة الذي توج أخيرًا، بلقب الدولي السعودي التاسع في تاريخه، الثنائي المصري الدولي، أحمد حجازي مدافع الفريق، وطارق حامد لاعب وسط.

ومن المقرر أن يتقاضى كريم بنزيما صاحب الـ 36 عامًا بعد انتقاله إلى الدوري السعودي راتب سنوي يقدر بـ100 مليون يورو عن الموسم الرياضي الواحد، على أن يمتد لفترة تعاقد تستمر عامين حتى ختام موسم 2025.