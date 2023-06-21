كانتي في السعودية.. اتحاد جدة بوابة نجوم أوروبا المسلمين

انضم اللاعب الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الآتي عن الصفقة رسمياً.

كانتي في اتحاد جدة

ويعتبر نادي اتحاد اجدة هو بوابة نجوم الكرة المسلمين الأوربيين للتواجد في السعودية، حيث انضم نجولو كانتي الي الفريق، ومن قبله كريم بنزيما.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي نجولو كانتي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي عبر تويتر يحمل عنوان "لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي".

وظهر الفرنسي كانتي في مقطع فيديو قصير قال خلاله لاعب اتحاد جدة الجديد: "مهلا، هل صدقت ضلك؟، توقف لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".

وبعد تعاقد اتحاد جدة مع كانتي ، سيكون ثانِ الصفقات الصيفية لنادي الاتحاد بعد التعاقد مع مواطنه كريم بنزيما.

يضم نادي اتحاد جدة السعودي بصفوفه اللاعبين المصريين أحمد حجازي ـ الذي سيغيب عن الفريق للإصابة ـ وطارق حامد.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي 2022/2023 وفي خزانته بطولتي الدوري والسوبر السعودي.

بنزيما في اتحاد جدة

بنزيما في اتحاد جدة

يذكرأن نجح نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، رحيل كريم بنزيما عن صفوفه بعد انتهاء عقده مع الميرنجي، لينهي رحلته مع الفريق الإسباني التي استمرت حتى 14 عامًا.

ويتضمن عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي، الذي وقعه اللاعب الفرنسي، على انضمامه للفريق لمدة موسمين أي حتى صيف 2025 المقبل، إلى جانب خيار التمديد لموسم إضافي واحد.

كما أكد أن عقد المهاجم الفرنسي، مع النادي السعودي، يتضمن حصول بنزيما على راتب يقترب من 200 مليون يورو كراتب سنوي، شامل العقود التجارية والمتغيرات.

وأنهى المهاجم الفرنسي، 35 عامًا، مسيرته في البرنابيو بعد 14 عامًا، وبحسب ما ورد وافق على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو في الموسم للانضمام إلى بطل دوري المحترفين السعودي في جدة.

ويدرب الاتحاد السعودي نونو إسبيريتو سانتو، وأنهى الفريق المسابقة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن فريق النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو النصر، وتُوج باللقب.