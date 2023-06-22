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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بعد قليل .. الأهلى يسجل ظهوره المحلي الأول عقب التتويج القاري

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم نظيره حرس الحدود في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الكلية الحربية، في لقاء مؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري الممتاز.
 

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ويسجل الأهلي بهذه المباراة ، الظهور المحلي الأول بعد تتويجه القاري الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي واقتناص البطولة القارية رقم 11.

مران الأهلي قبل المواجهة ..

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية مساء أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق حرس الحدود المؤجلة بالدوري

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر رفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مباراة اليوم ودورها في استكمال مسيرة الفريق تجاه اللقب.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات التدريبات الجماعية، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال البدنية، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل البدني.

بينما ميشيل يانكون مدرب الحراس،  الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات فنية وبدنية منفردة مكثفة.
وأدى لاعبو  الأحمر تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.
وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا والاحتفالات الخاصة بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة  لحسم بطولة الدوري والتي تبدأ بمباراة اليوم حرس الحدود.
وشهدت تدريبات الأحمر الأخيرة انتظام لاعبي الفريق الدوليين في التدريبات الجماعية عقب نهاية الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية الماضية.

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