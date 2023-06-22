كاف يبرز تتويجات على معلول الإفريقية مع الأهلي

أبرز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تتويجات علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الأحمر بدوري الأبطال الإفريقي، بعد مساهمته الأخيرة في تتويج الأهلي باللقب 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي الشهر الجاري.





قال كاف عبر صفحته الرسمية الخاصة ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية على فيسبوك:

واحد .. اثنين .. ثلاثة ألقاب لعلي معلول،

والنسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربي بعد سيناريو مثير عاد من خلاله الأهلي لاقتناص اللقب بعد أن كان على مقربة من الخروج وتوديع البطولة في مرحلة دور المجموعات.

تتويجات الأهلي الإفريقية:

نجح النادي الأهلي في رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى 25 لقبًا، بعد حصده الأخير للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11، ليواصل مطاردة لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يأتي على صدارة القائمة برصيد 29 بطولة، بينما يأتي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأحمر قد سبق وأن تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير من عام 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وفاز الأهلي أيضًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما سبق له أن توج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

حصد كأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.