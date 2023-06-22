الغطاس "فيكتور 6000" أخر أمل لركاب الغواصة المفقودة| فيديو

ساعات قليلة قد تحسم مصير ركاب "تايتن" الغواصة المفقودة شمال المحيط الأطلسي، بعد أن انقطعت السُبل للوصول إلى الركاب الخمسة المهددين بالموت، منذ الأحد الماضي.

اقرأ أيضا.. عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

وبات الأمل في العثور على ناجين من بين الركاب الخمسة المهددين بالموت، ضئيلة، ولم يبق أمام فرق الإنقاذ سوى أمل واحد فقط، وهو الغطاس الفرنسي الشهير "فيكتور6000" الألة الوحيدة القادرة على الوصول لــ6000 متر ، بسرعة تصل إلى 2778 مترًا بالساعة، للبحث عن الغواصة "تايتن" وسحبها إلى سطح البحر، عبر كابلات عملاقة قادرة على حمل 10 أطنان.



وتوزعت عمليات البحث منذ فقدان الاتصال بالغواصة السياحية ، على مساحة 16 ألف كيلومتر مربع، عبر سفن وطائرات إنقاذ مرتبطة بأجهزة "سونوبوي" التي استخدمت لأول مرة في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ، للكشف عن الغواصات الألمانية u، والغواصات النووية في العالم.

لعنة تيتانيك تُلاحق الغواصة المفقودة



لعنة تيتانيك تُلاحق الغواصة المفقودة، تتوزاصل أعمال البحث عن الغواصة المفقودة شمال المحيط الأطلسي، عبر جهود مكثفة في محيط 26 ألف كيلومتر مربع ، بعد رصد أصوات جديدة من قاع المحيط.

يكفي مخزون الأكسجين في الغواصة المفقودة، لنحو 96 ساعة، ومن المفترض أن ينتهي صباح اليوم الخميس ، فيما قال خبراء إن إمدادات الأكسجين تعتمد على عوامل عدة، مثل: وضع الغواصة إذا ما زالت تعمل ومدى هدوء ركابها.

خمسة رُكاب يدفعون مليون و250 ألف دولار لزيارة تيتانيك

ساعات حرجة تلاحق فيها لعنة تيتانيك خمسة رُكاب دفع كل واحد منهم ربع مليون دولار ، لزيارة حطام السفينة تيتانيك الغارقة منذ أكثر من قرن.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..