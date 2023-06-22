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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

جثة على جنبات الطريق.. التحريات تكشف لغز وفاة سيدة بكرداسة

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثمان سيدة بالطريق الأبيض في كرداسة، وعلى الفور تشكل فريق بحث للوقوف على على ملابسات الواقعة.

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تحريات المباحث  

وتوصلت تحريات المباحث الأولية، أن السبب في العثور على ثة سيدة على جانب الطريق، يرجع إلى  أن سيارة صدمتها  مما أسفر عن مصرعها، دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تفاصيل الواقعة

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مجهولة الهوية، بها إصابات، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

 

وفي سيا آخر  لقي طالب مصرعه، أثر سقوطه  من الطابق الخامس داخل بئر الأسانسير بعدما انزلقت قدماه أثناء فتحه باب المصعد، في  منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة،  وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرسانف النيابة العامة.


مصرع طالب بكرداسة

وكانت البداية بتلقى  رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة ،  بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طالب في بئر الأسانسير بدائرة القسم وتم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة، وانتقل رجال المباحث الى المستشفى.


وبالفحص وتبين العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 15 سنة، به كدمات وكسور متفرقة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب أثناء فتحه باب الأسانسير لم يجد الكابينة وسقط من الطابق الخامس، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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