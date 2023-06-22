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الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. سامح حسين: هناك مسارح معطلة واقترح توفير حجز التذاكر أونلاين

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الفنان سامح حسين، إن المسرح والفن من الأمور الهامة جدا، وقد عملت فى مسرح الدولة عبر سنين طويلة، وهناك مشكلات سهل حلها كتوفير الحجز  للمسرحيات عبر الإنترنت " أون لاين" بدلا من الذهاب لحجز التذاكر بالمسرح.

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وأضاف حسين خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك مسرحيات كثيرة لا يتم تصويرها رغم عرضها، منوها إلى أن عدد المسارح قليل جدا، ومنها مسارح معطلة بحجة الحماية المدنية.

وأشار إلى أنه ليس لدينا بالمسرح قسم الدعايا، إلا لو الفنان قام بالصرف على الدعاية بنفسه، مضيفا:" لما بنسافر أي محافظة مفترض أن هناك بدلات للممثلين،  كبدلات للإقامة وغيرها مفترض صرفها قبل السفر، لكن ما يحدث أننا نحصل عليها بعد العودة من السفر، وقد يضطر الفنان أن يستدين حتي يسافر.

من جهتها، أوصت المقرر المساعد للمحور  المجتمعي بالحوار الوطني هانيا الشلقامي، بضرورة أن تكون الدولة حاضنة وراعية للحرية الثقافية وليست طاردة لها.

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