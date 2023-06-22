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الخميس 22 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. شريف منير يقترح إعفاء المنتج المسرحي من جميع الضرائب

الفنان شريف منير
الفنان شريف منير

اقترح الفنان شريف منير أن يُعفى المنتج المسرحي تمامًا من جميع الضرائب في العمل، حتى يمكنه تقديم مسرحيات، وتؤخذ الضرائب من الممثلين المشاركين في العمل.

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الحوار الوطني.. نقيب المهن التمثيلية يطالب بفتح باب التعيينات لخريجي أقسام المسرح

وقال الفنان شريف منير، خلال كلمة له فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني إنه لا يجوز أن يكون هناك جمهورية جديدة، دون وجود مسارح، مضيفًا: المسارح موجودة ومبنية لكن لا تُنتج ولا تُقدم أي عروض، مضيفا: لا توجد عروض في المسارح، بسبب الضرائب الكثيرة التي تصل إلى نسبة ٥٧.٥%.

وتابع: لازم المسارح تعمل مرة أخرى، وفي وقت من الأوقات كان فيه ٣٣ فرقة مسرحية بيتنافسوا على العروض وكان بيجي طائرات مخصوص لمشاهدة بعض المسرحيات.

واستطرد: يوجد طاقات فنية لا تعمل، وأصعب حاجة على الفنان أن المسارح اتقفلت رغم أن أكل عيشه من المسرح.. وفيه ناس قاعدة في البيوت وهما أحسن مني مليون مرة وأحسن من غيري، والفنانين مش لاقيين شغل والمسارح موجودة ومقفولة.

وأكد أهمية المسرح في إيصال الكلمة ويعزز الانتماء في النفوس، ودعم الإيجابيات ونبذ السلبيات.

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