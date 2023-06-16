أمريكا تُعلن حقيقة استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية

علق وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا، قائلاً "لا نرى أي مُؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحتها النووية".

ووفقًا لما ذكرته وكالة ":نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا ترى ما يدل على أن روسيا مستعدة لاستخدام أسلحة نووية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن الغرب يستفز روسيا لاستخدام أسلحة نووية، لكنها لن تفعل ذلك.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأمريكية لا تمتلك معلومات إضافية حول المسؤول عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني: "بالنسبة للسد، فليس لدينا أي معلومات أخرى حول ما حدث بالضبط. نحن نعلم أن له عواقب وخيمة على الأوكرانيين. وهذا في حد ذاته وضع مروع، يتفاقم بسبب حقيقة أن هذا يحدث في وسط عدوان واسع النطاق من روسيا على أوكرانيا".

وفي ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

ارتفاع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا:

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويُمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يُؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بأن "الحُلفاء الغربيين" يعتزمون زيادة الدعم إلى أقصى حد لهجوم أوكرانيا المُضاد وتزويد كييف بمساعدة طويلة الأجل.

وصرح بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني: "سنُواصل القيام بأمرين، ونحن مصممون على القيام بذلك. وسنُواصل زيادة دعمنا لأوكرانيا إلى أقصى حد الآن حتى تتمكن من النجاح في ساحة المعركة. وزيادة دعمنا طويل الأجل لأوكرانيا، الذي يهدف إلى ضمان قدرتها على بناء قدرة رادعة ودفاعية قوية لقواتها المسلحة بمرور الوقت".