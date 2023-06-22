موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس مصر

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر بها حتى موعد المباراة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز

حراس المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان

خط الدفاع : محمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي ومابولولو واوستن اموتو

ويغيب عن قائمة الفريق : عمرو خليل وفارس السيد وعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وكازيتو وعموري وأحمد فهد وحمدين ومحمد الصالح.

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز يزاحم الزمالك حاليا في استعادة طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر للدورى المصرى.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز يحاول حاليا إغراء طارق حامد للإنضمام للفريق عن طريق عرض دفع راتبه بالدولار وليس بالجنيه المصري.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس الموافق22 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد

من المقرر ان تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت 1 ، بتعليق مؤمن حسن على قناة صوتية أولي فيما قناة صوتية ثانية بتعليق طارق حسن على القناة الصوتية الثانية .