وفد الدقهلية يدشن صالون الوفد الثقافي الأول بالمنصورة

نظمت اللجنة الثقافية والفنية باللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية "صالون الوفد الثقافي الأول" بمقر الحزب بالمنصورة، تحت رعاية المحاسب محمد حلمي سويلم، رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية، والدكتور عبد الناصر السن السكرتير العام، والدكتورة إيمان سامي، مستشار رئيس حزب الوفد لشئون التعليم، أدار اللقاء الأديب طارق العوضي، آمين صندوق الوفد ورئيس اللجنة الثقافية والفنية.

إعلاء قيمة الوعي لدى المواطن

و أكد العوضي في بداية الصالون أن الهدف منه هو إعلاء قيمة الوعي لدى المواطن، مشيرا إلى ضرورة وعي المواطن من قبل الأحزاب بالصحيح من الأفكار والمعلومات في ظل سيطرة السوشيال ميديا التي تحركها قوى سوداوية غالبا، وإزكاء الوعي المصري بالقضية الوطنية وما يحدق بها من أخطار يدفع المواطنين إلى حماية بلادهم والزود عنها عن علم.

وأضاف العوضي أن صالون الوفد يستضيف كل الأجيال المبدعة حتى يحدث تبادل خبرات داعم للمواهب الشابة بالاحتكاك المباشر وتقديمهم وسط الأسماء الكبيرة.

وأشار محمد سويلم، رئيس حزب الوفد بالدقهلية، إلى أن الوفد هو بيت الأمة المصرية يرحب بكافة التيارات والأطياف الوطنية، وجميع المصريين الشرفاء، وأن الصالون تاريخه قديم ونحن نعيد دوره بصورة جادة لتثقيف المواطن َبما يحول بينه وبين خداعه من أي طرف من الأطراف.

ودعى د.عبد الناصر السن، سكرتير عام الوفد بالدقهلية، إلى ضرورة التخطيط الدائم للصالون بصورة جيدة ودقيقة لتلبية احتياجات الوطن من الأفكار والتسلح بالوعي، وطالب الجميع أن يساهم في هذا التخطيط ويعرضوا أفكارهم للتطوير.

بدأت فعاليات الصالون بتقديم الشاعر الكبير "سمير الأمير" لموضوع الصالون الرئيسي (شعر العامية المصرية والنضال الوطني) استعرض فيه دور شعراء العامية المصرية في صياغة وجدان المواطن المصري وإشراكه في العملية الوطنية، وكيف أن شعراء العامية الكبار وفي مقدمتهم الشاعر بديع خيري ظلت قصائدهم وأغانيهم تواكب الأحداث السياسة العامة في جميع ما يتعرض له الوطن وتناولتها بتحفيز وتحميس الشعب على النضال ضد الإنجليز، وجعل استقلال مصر هو الهدف الأسمى لجميع المصريين.

وأكد "الأمير" أن الكلمة ستظل مفتاحا للحركة الوطنية ومفتاح للروح الوطنية للشعب وداعمة لصلابته في مواجهة أي أخطار تهدد الوطن.

تلى ذلك قصائد للشعراء: علي عبد العزيز، منصور البغدادي، شيماء الغيطي، محمد فتحي السيد، محمد حلمي السلاب، والتي حظيت بترحيب كبير من الحضور، ونالت استحسانهم وطالبوا باستمرار الصالون في دعوة كبار الشعراء بأجيالهم المختلفة لانه يقدم رافدا جديدا للحركة الثقافية بالدقهلية.

واختتم الصالون فقراته بتقديم موهبة غنائية للمطرب محمد الشريف صاحب الصوت الجميل، حيث أبدع في عدد من أغنيات محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ونجاة.

واشار رئيس اللجنة الثقافية بوفد الدقهلية أن مجلس إدارة الصالون سيقدم خدمات جديدة للمبدعين كافة بمحافظة الدقهلية سيتم الإعلان عنها قريبا.

واختتم الصالون فعالياته بتقديم درع الوفد للشاعر الكبير سمير الأمير، مع باقة من الزهور قدمتها د. ايمان سامي مستشار رئيس الوفد، وتم إهداء شهادات شكر وتقدير باسم الوفد للشعراء: علي عبد العزيز، شيماء الغيطي، منصور البغدادي على حضورهم المؤثر لفعاليات صالون الوفد الثقافي الأول.

وفد الدقهلية يدشن صالون الوفد الثقافي الأول بالمنصورة

وفد الدقهلية يدشن صالون الوفد الثقافي الأول بالمنصورة

وفد الدقهلية يدشن صالون الوفد الثقافي الأول بالمنصورة