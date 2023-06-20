رئيس حزب الوفد يُقدم واجب العزاء لأسرة المستشار مصطفى الطويل .. صور وفيديو

قدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء لأسرة المستشار الراحل مصطفى الطويل، رئيس حزب الوفد الأسبق والرئيس الشرفي.

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واستقبل المعزين الدكتور عبدالله الطويل ابن شقيق القطب الوفدي الكبير مصطفى الطويل، وقدم رئيس الوفد تعزيته والأسرة في فقيد مصر والوفد وسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وشارك في تقديم العزاء من رؤساء الوفد السابقين الدكتور محمود أباظة، والدكتور السيد البدوي.

جانب من عزاء المستشار الراحل مصطفى الطويل

وحضر العزاء الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للوفد، والوزير منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة وسكرتير عام الوفد الأسبق، كما شارك عمرو موسى، الرئيس الشرفي لحزب الوفد.

جانب من عزاء المستشار الراحل مصطفى الطويل

وشارك أيضًا أعضاء الهيئة العليا المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، واللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، ومحمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعبدالعزيز النحاس وطارق تهامي عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء الهيئة العليا فؤاد بدراوي والمهندس مصطفى رسلان وأمل رمزى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

كما شارك عدد كبير من قيادات الحزب وشبابه فى واجب العزاء.