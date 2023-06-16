رئيس حزب الوفد : "محمود أباظة وسيد البدوى من أقرب الشخصيات الوفدية لي"

أكد الدكتور عبدالسند أن علاقته جيدة مع جميع رؤساء حزب الوفد السابقين، مبينًا أنه انضم لحزب الوفد انطلاقًا من اهتمامه بالسياسة، منوهًا إلى أنه أصبح عضوًا في الحزب منذ 20 عامًا وأن أقرب الشخصيات الوفدية له الدكتور محمود أباظة والدكتور سيد البدوي.

أرفض منهج الإخوان في خلط الدين بالسياسة والمتطرفون خارج التاريخ:

رفض د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، منهج الإخوان في خلط الدين بالسياسة، وقال: "هذا مرفوض تمامًا"، مؤكدًا أن قناعاته بعيدة عن الجماعة المحظورة بسبب نشأته وتعليمه، مبينًا أنه درس القانون 5 سنوات في فرنسا، ولذا فهو يعتبر نفسه عاشقًا للديمقراطية كونه قضى مدة طويلة في عاصمة الأضواء.

أكد أن حزب الوفد بتاريخه وعراقته وبالسمعة التي منحها الشعب للزعيم سعد زغلول لا يمكن إلا أن يكون ليبراليًّا وديموقراطيًا، مشيرًا إلى أن المتشددين والمنضمين للجماعات المتطرفة يعتبرون خارج التاريخ.

د. يمامة: "مصر لن تغرق ودورنا المساهمة في حل أزماتها"

نوه د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلى أن الاستثمار مناخ يتعلق بقانون العمل والضرائب وسعر الصرف، ليس تسجيل شركة في 24 ساعة فقط، والقطاع الخاص يحتاج لمزيد من الدعم.

أشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه تلقى طروحات ومشروعات استثمارية مهمة من قبل إخوة عرب، لافتًا إلى أن أي إصلاح الاقتصادي له قواعد وشروط وعلينا احترامها.

أضاف رئيس حزب الوفد أن مصر لن تغرق ودورنا الوطني يحتم علينا أن نسهم في حل أزماتها.

د. يمامة: "الإصلاح السياسي يعني إعمال الدستور وتعديله يجب أن يتفق مع مصلحة الوطن"

علق عبدالسند يمامة : “الإصلاح السياسي يعني إعمال الدستور وتعديله يجب أن يتفق مع الآراء والمواقف ومصلحة الوطن، وشعار الوفد هو "برنامج اقتصادي يسند لمتخصصين".



لفت إلى أنه منذ انضمامه لحزب الوفد يلتزم ماديًا تجاه بيت الأمة ولم يسع مقابل ذلك للدخول لمجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، فى برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة.