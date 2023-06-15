أطعمة مهمة لمرضى التهاب المفاصل.. تعرف عليها

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، ومن الأفضل اتباع هذا النمط الغذائي لفترة طويلة.

التهاب المفاصل

وفقًا للدراسة التي تناولها موقع "Boldsky" الصحي يشمل النظام الغذائي المضاد للالتهابات، ويقدم النظام الغذائي فوائد أخرى ، مثل تعزيز فقدان الوزن ، مما يفيد مرضى التهاب المفاصل لأن فقدان الوزن يقلل التوتر.

الفواكة

تناول ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع حصص من الفاكهة الطازجة أو المجمدة يوميًا، والفواكه غنية بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والأنثوسيانيدين.

الخضروات :

تناول ما لا يقل عن أربع إلى خمس حصص من الخضار النيئة أو المطبوخة يوميًا، والخضروات غنية بمضادات الأكسدة ومركب مضاد للالتهابات يسمى بيتا كريبتوكسانثين.

الدهون الصحية :

ليست كل الدهون ضارة بالنسبة لك تناول ما لا يقل عن خمس إلى سبع حصص من الدهون "الجيدة" يوميًا وهي كالأتي:

- أفوكادو

- زيت الزيتون البكر الممتاز (عند الطهي)

- المكسرات (مثل اللوز والجوز)

- البذور

التهاب المفاصل

الحبوب :

تناول ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس حصص من الحبوب الكاملة والحبوب الكاملة يوميًا مثل.

- الشعير

- أرز بسمتي

- أرز بني

- الشوفان

التوابل :

استخدم التوابل بدلاً من الملح للأطباق العطرية والصحية وهي كالأتي .

- الفلفل الحار

- قرفة

- مسحوق الكاري

- ثوم

- زنجبيل

- إكليل الجبل (الروزماري)

- الزعتر

- الكركم