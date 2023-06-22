رئيس روسيا يُعلن تدمير 244 دبابة أوكرانية خلال شهر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تدمير روسيا لـ 244 دبابة أوكرانية في الفترة من 4 إلى 21 يونيو، بينما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالتخطيط لشن هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا النووية يتضمن إطلاق إشعاع.



تفصيلا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، اليوم- أنه سيناقش اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن العديد القضايا المتعلقة بالتدابير الرامية لزيادة كفاءة العمل مع الشركاء الرئيسيين.

وقال بوتين "إن في الفترة من 4-21 يونيو استطاع الجيش الروسي تدمير 244 دبابة أوكرانية من بينها 13 دبابة من الطراز الغربي"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن ما تم تسليمه من أسلحة إلى كييف وسيتم تسليمه مستقبلا لن يؤثر على مسار العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال شويجو إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام الـ16 الماضية، وقللت من نشاطها وتعيد تجميع صفوفها الآن".

وأضاف أن ما تم تسليمه من أسلحة إلى كييف وسيتم تسليمه مستقبلا لن يؤثر على مسار العملية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن احتياطيات التعبئة الأوكرانية لا حدود لها، ويبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني.

وتابع أن القوات الروسية دمرت 18 مدرعة أمريكية "برادلي" من أصل 109 تم تسليمها لكييف، و246 دبابة غربية وسوفيتية، لافتا إلى أن البيانات المتعلقة بالخسائر التي لحقت بقوات كييف خلال هجومها المضاد الذي شنته في الـ4 من يونيو تم الحصول عليها باعتراض اتصالات القادة الأوكرانيين.

وأوضح وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية ستتسلم 250 دبابة من الغرب خلال 2023 بما فيها 120 "ليوبارد" و"31 أبرامز"، منوها بأن الجيش الروسي سيشكل فيلقا احتياطيا من قوام المتطوعين والمتعاقدين حتى نهاية يونيو الحالي، وإمداده بأكثر من 3 آلاف آلة عسكرية.

القضاء على 13 ألف جندي وتدمير 246 دبابة



بدوره، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 13 ألف جندي أوكراني في الفترة من 4 إلى 21 من شهر يونيو الجاري، وتدمير 246 دبابة.

وأضاف باتروشيف: "أن من بين الدبابات، التي تم تدميرها، دبابات تسلمتها أوكرانيا مؤخرا من الدول الغربية".

وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت أيضا 42 قاذفة صواريخ متعددة وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وأسقطت 10 مقاتلات تكتيكية استخدمتها كييف خلال الهجوم المضاد، و4 مروحيات، و264 طائرة مسيرة، و424 شاحنة وعربة".

واستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في الاجتماع، إلى التقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة من كل من وزير الدفاع سيرجي شويجو وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

في سياق آخر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك شبكة تخريبية أوكرانية نشطت في محاولات اغتيال المسؤولين، وأعدت لتفجير السكك الحديدية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي- في بيان، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم- "لقد تمكنا من تفكيك خلية تخريبية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة ميليتوبول، أعدت لأعمال إرهابية في مقاطعة زابوروجيا"، متهما الأمن الأوكراني بمحاولة اغتيال مسؤولين في المقاطعة.

وأشار البيان إلى أنه جراء هذه المحاولات الأمنية الأوكرانية قُتل شخص واحد وأُصيب آخران في ميليتوبول، منوها أيضا باعتقال إرهابيين استعدوا لوضع عبوات ناسفة على خطوط السكك الحديدية.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- في بيان، نشره عبر تطبيق (تليجرام)، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أوكرين فورم"، اليوم- إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تلقت معلومات تفيد بأن روسيا تنظر في شن هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا النووية يتضمن إطلاق إشعاع.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تشارك المعلومات الاستخباراتية مع جميع شركائها الدوليين، وقد تلقت كييف معلومات تفيد بأن موسكو تدرس شن هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا النووية والتسبب في تسريب إشعاعي.

ودأبت روسيا وأوكرانيا على تبادل الاتهامات بقصف المنشأة وإثارة خطر وقوع حادث كبير، وأثار القتال في المناطق المحيطة بالمحطة والقلق من انقطاع الكهرباء عن أنظمة التبريد فيها مخاوف من كارثة نووية.

على صعيد متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو- في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوركين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم- إن 3 أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة من جراء 84 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم، الليلة الماضية.

وأضاف مالاشكو: أن الجيش الروسي أطلق نيرانه 84 مرة في منطقة زابوروجيا أمس، مما أسفر عن إصابة مواطنين في بلدة بريوبرازينكا وآخر في أوريفخيف.

وأشار إلى أن الجيش الروسي أطلق النار 84 مرة على 24 بلدة تابعة للإقليم، ونفذ 7 هجمات بطائرات بدون طيار على بلدات هولييبيلسك وبيلوهريا ومالينيفكا وستيبنوهيرسك، بجانب 71 هجومًا مدفعيًا على هولييبول، أصيب ثلاثة مدنيين بجروح على خط المواجهة وهم: رجل يبلغ من العمر 84 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 54 عامًا في بريوبرازينكا، بالإضافة إلى امرأة مسنة في أوريكيف".

وتابع المسئول الأوكراني أنه تم تسجيل 27 تقريرًا عن تدمير بنى مدنية ومساكن وممتلكات آخرى.

في السياق، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم- إصابة 3 أشخاص، جراء قصف روسي للمنطقة 79 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ400 قذيفة.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.

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