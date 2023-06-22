حقيقة استخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد في حربها ضد روسيا

نفت أوكرانيا خلال الاجتماع السنوي لأطراف معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، استخدامها للألغام المضادة للأفراد في نزاعها مع روسيا، وفق روسيا اليوم.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع، الذي عقد في جنيف، اليوم الأربعاء، أن ممثلي وزارة الدفاع الأوكرانية أكدوا عدم استخدام القوات الأوكرانية لتلك الألغام.

وكانت معاهدة أوتاوا قد أعلنت أن رئيسها سيجري اتصالا مع أوكرانيا في أعقاب صدور تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في أواخر يناير الماضي، جاء فيه أن القوات الأوكرانية استخدمت الألغام المضادة للأفراد المحظورة بموجب معاهدة أوتاوا.

ووجهت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، اتهمت فيها أوكرانيا باستخدام ألغام "ليبيستوك" (البتلة) ضد السكان المدنيين في دونباس، حيث يجدر بالذكر أن أوكرانيا من بين الدول الموقعة على معاهدة أوتاوا التي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.