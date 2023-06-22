بوتين يحذر من انتهاك بعض الدول لاتفاقية الأسلحة البيولوجية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه في الآونة الأخيرة يتم انتهاك المبادئ التي أرساها مفهوم حظر الأسلحة البيولوجية بشكل منهجي، داعيًا إلى تعزيز الآليات الدولية التي تمنع انتشار تلك الأسلحة.

وأضاف بوتين في برقية ترحيب بالمشاركين في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الرابع "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي، المشاكل والحلول"، اليوم الخميس، أن بلاده دعت باستمرار إلى تعزيز الآليات الدولية الهادفة لمنع تطوير وانتشار الأسلحة البيولوجية والسامة"، ويأتي ذلك فيما تتكرر الاتهامات الروسية لأوكرانيا والولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية بانتهاك قوانين الأسلحة البيولوجية.

كما شدد بوتين على ضرورة أن يتم التعاون الدولي لهذا الغرض على قدم المساواة، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول، وفقًأ لموقع العربية نت الإخباري.

اتفاقية الأسلحة البيولوجية

وأكد الرئيس الروسي بوتين أن بعض الدول انتهكت بشكل منهجي مبادئ اتفاقية الأسلحة البيولوجية في الآونة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة تاس.

إلى ذلك، اعتبر بوتين أن عدة دول حاولت استغلال المشاكل الدولية الراهنة لضمان سلامتها البيولوجية على حساب دول أخرى.

وتنص تلك الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ ما يقرب من نصف قرن، على حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.

وفي وقت سابق، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة بمواصلة العمل في تطوير مشروع الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، قائلا إن "النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا يمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية".

وقال ريابكوف إن مطالبة موسكو الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية لا تزال قائمة وتنظر الرد عليها، مشددا على ضرورة وقف جميع العمليات الجارية في مجال الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

يذكر أنه منذ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، اتهم مسؤولون روس كييف بالاستعداد لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة.

كما اتهموا الولايات المتحدة بإجراء تجارب على أسلحة بيولوجية في مختبرات على الأراضي الأوكرانية.

فيما رفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون تلك الاتهامات، مرجحين أن تكون مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب.

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