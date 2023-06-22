السيسي: نمتلك برنامج تحول للطاقة الجديدة حتى 2030 (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النظام المالي العالمي شهد تطورات كبيرة، لافتا إلى أن أزمتا كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات.

وتابع "السيسي" خلال كلمته بفعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس، أن مصر أعدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة وكذلك خطوات جادة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، معقبا:"قد تحركنا فيقضية المناخ فى وقت مبكر".

وأشار إلى أنه يجب اتخاذ قرارات سريعة تحول دون أزمة ديون كبرى، كما يجب تطوير سياسات بنوك التنمية لتعظيم قدراتها.

وواصل السيسي أن مصر لديها برنامج للتحول للطاقة الجديدة حتى 2030 وكذلك برنامج لتحويل بحيرات البحر المتوسط لصديقة للبيئة، مشددا على أن مصر تعالج 13 مليون متر مياه صرف صحي لإعادة استخدامها.

السيسي يصل فرنسا للمشاركة في القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد”

وكان قد وصل الرئيس السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وتشهد قمة الميثاق أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما ستكون أهم مؤسستي تمويل دوليتين، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممثلتين في القمة، واللذات تعرضا لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ، ضمن قرارات تمويلهما، في وقت يخضع الإقراض فيه، لهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تغير المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.