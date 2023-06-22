السيسي: التمويل العادل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التمويل العادل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك تغير المناخ.

وتابع "السيسي" إن مصر تحركت في قضية المناخ مبكرًا، وأقامت برنامجا طموحا يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير حتى 2030، قائلًا: "مصر حققت مستهدفاتها".

وأشار إلى أن مصر دخلت في برامج تستهدف تنمية مستدامة، وتحقق حماية البيئة. متابعًا: "مثال على ذلك مصر لديها مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، وهذه البحيرات كانت في وضع صعب، وتمثل إساءة بيئية كبيرة".

وأكمل السيسي أنه تم إنشاء برنامج حوَّل هذه البحيرات إلى أخرى صديقة تمامًا للبيئة، وذلك كلف الدولة المصرية أموالا ضخمة للوصول لهذا الهدف، متابعا:"نحتاج إلى تفهم شركائنا في التنمية تأثير التحديات العالمية على الدول النامية".

وأشار إلى أن مصر أقامت برنامجا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، لافتا إلى أن هناك 13 مليون متر مياه، تتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي، حتى يتم استخدامها أكثر من مرة.

وأوضح السيسي أن مصر استضافت قمة المناخ العام الماضى، لافتًا إلى أن النمو الأخضر ليس بديلا ولكنه يحقق التنمية المستدامة.

وواصل السيسي: "نحن الأكثر تضررا من تغيرات المناخ رغم أننا لسنا السبب الرئيسي فيها".

السيسي يصل فرنسا للمشاركة في القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد”

وكان قد وصل الرئيس السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وتشهد قمة الميثاق أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما ستكون أهم مؤسستي تمويل دوليتين، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممثلتين في القمة، واللذات تعرضا لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ، ضمن قرارات تمويلهما، في وقت يخضع الإقراض فيه، لهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تغير المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية .