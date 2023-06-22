السيسي يشدد على أهمية التكاتف الدولي لمواجهة تغيرات المناخ (شاهد)

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية التكاتف الدولى لمواجهة تحديات تغيرات المناخ، موجهًا الشكرللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة القمة المالية، من أجل ميثاق عالمى جديد، التي ألقت بظلالها على العالم وعلى الدول النامية، التي تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فالوضع يفرض على الجميع التكاتف لنصبح أكثر قدرة على الصمود ومجابهة تغيرات المناخ.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمرالقمة المالية من أجل ميثاق عالمى جديد، اليوم الخميس، أن مصر استضافت قمة المناخ العام الماضى، لإيجاد حلول للأزمة التي يعيشها العالم حاليًا.

وأشار إلى أن النمو الأخضر ليس بديلًا ولكنه يحقق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الأزمات المتعقبة في العالم، أثرت بشكل أكبر على الدول النامية اقتصاديًا، مؤكدًا أنه يجب على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.

وكان وصل الرئيس السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.