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الخميس 22 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي: مصر أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي أسفر عن معدل نمو 6% (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التضخم العالمي ارتفع إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أن مصر كان لديها خطة لإدارة ديونها ولكن نتيجة الظروف التي مر بها العالم خلال الثلاث سنوات، ألقى بصعوبات أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون.

 

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وتابع "السيسي" خلال كلمته بفعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس، أن مصر أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، في 2016، مع صندوق النقد الدولي، وتم تحقيق كل الأهداف وتم الوصول لـ معدل نمو بلغ 6%.

وأشار إلى أن أن الأمور كانت مبشرة جدا ولكن لسوء الحظ أصيب العالم بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما كان له تأثير على المسارات التي تحققت فيها نجاحات مختلفة، وتراجع بشكل ملحوظ النجاح الذي تحقق.

السيسي يصل فرنسا للمشاركة في القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد”

وكان قد وصل الرئيس السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

 

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

 

وتشهد قمة الميثاق أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما ستكون أهم مؤسستي تمويل دوليتين، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممثلتين في القمة، واللذات تعرضا لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ، ضمن قرارات تمويلهما، في وقت يخضع الإقراض فيه، لهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.

 

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تغير المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

 

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